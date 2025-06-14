Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi, metrobüs hattı çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak

Açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, sürücülere alternatif güzergah olan Kudüs Caddesi'ni kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma kapsamında çarşıdan donatım istikametine seyreden şeridin Gar Meydanı ve 1. Geçit arası bölümünün, 14 Haziran Cumartesi saat 08.00'dan itibaren 18 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

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