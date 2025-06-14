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        Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi, metrobüs hattı çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nin tek yönünün 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:42
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        Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi, metrobüs hattı çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nin tek yönünün 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma kapsamında çarşıdan donatım istikametine seyreden şeridin Gar Meydanı ve 1. Geçit arası bölümünün, 14 Haziran Cumartesi saat 08.00'dan itibaren 18 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

        Açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, sürücülere alternatif güzergah olan Kudüs Caddesi'ni kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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