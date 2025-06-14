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        Vali Doğan'dan Babalar Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:52
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        Vali Doğan'dan Babalar Günü mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında, ailenin sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş sosyal yapı olduğunu, toplumun temelini oluşturduğunu, maddi ve manevi birikimini kuşaktan kuşağa aktararak devamlılığını sağladığını belirtti.

        Ailenin insanın anlam dünyasını oluşturan, hayata bakış açısını şekillendiren, arkadaş, eş ve meslek seçiminde etkili olduğunu, çocukların bilişsel, kişisel ve sosyal dünyasını biçimlendiren etkiye sahip olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

        "Aile kurumunun temel direği olan babalarımız da kültürel mirasımızın korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, merhamet gibi değerlerimizin nesillerden nesillere aktarılmasında belirleyici rol üstlenmektedir. İyiliğin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan baba; çocuklarının en büyük kahramanı, yüzlerindeki tebessümün, kalplerindeki özlemin adıdır. Koruyan, sarılan, özlenen, yokluğunda daha iyi anlaşılandır… Hayatın en zorlu anlarında bile güç veren, tecrübeleriyle yol gösteren, yolu aydınlatandır."

        Şehit babalar başta olmak üzere saygının, hürmetin en büyüğünü hak eden babaların gününü kutlayan Doğan, "İnancımız ve geleneksel yaşam kültürümüz doğrultusunda, anne-babalarımıza hürmette kusur etmeden daima gönüllerini hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi içtenlikle göstermeliyiz. 'Anne ve babamıza en güzel biçimde davranmayı' emreden bir medeniyetin temsilcileri olarak aile büyüklerimizin hayır duasını almak en önemli görevlerimiz arasında olmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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