Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Hanlıköy Mahallesi 9. Sokak'ta makine ve teknik araç gereçlerin satıldığı iş yerinin depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinin depo ve idari kısmında hasar oluştu.
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