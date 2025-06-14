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        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:15
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        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Hanlıköy Mahallesi 9. Sokak'ta makine ve teknik araç gereçlerin satıldığı iş yerinin depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinin depo ve idari kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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