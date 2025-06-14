Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hanlıköy Mahallesi 9. Sokak'ta makine ve teknik araç gereçlerin satıldığı iş yerinin depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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