Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

LGS merkezi sınavına girmek için Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimlik belgesini kaybettiğini fark etti.

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