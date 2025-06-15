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        Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

        Sakarya'da kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:30
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        Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
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        Sakarya'da kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        LGS merkezi sınavına girmek için Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimlik belgesini kaybettiğini fark etti.

        Serdivan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, kız öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

        Polisler, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

        Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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