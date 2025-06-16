Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen akademi eğitimlerinin bahar dönemi sona erdi.

Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri tarafından Hüsn-ü Aşk okumaları, mimarlık, tarih, mesnevi okumaları, felsefe ve sinema olmak üzere 6 farklı branşta verilen eğitimlerde, Büyükşehir Akademi bünyesindeki 173 kursiyer, 8 haftalık eğitim programını başarıyla tamamladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, eğitimlere katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Alanında uzman akademisyenlerin konuk olduğu akademi eğitimlerimiz, 6 hafta boyunca sanatın, edebiyatın, sinemanın, felsefenin, tarihin derinliklerine uzanan yolculuk oldu. Toplumumuzun kültürel ve entelektüel birikimini zenginleştirmek, farklı disiplinlere dair farkındalığı artırmak ve katılımcılarımızı düşünsel yolculuğa davet etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Akademi inşallah yeni dönemde de kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir, baba ve çocukları kampta bir araya getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla 50 aileden 150 katılımcıyla Macera Park'ta kamp etkinliği düzenledi.

Babalar ve çocukları, doğa yürüyüşleri, langırt, dart, satranç, açık hava sineması, zipline ve atölye çalışmalarıyla vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklarla kamp ateşi yakan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocuklara hatırlayacakları güzel bir anı sunduklarını belirterek, "Çocuklarınız eve döndüklerinde kamp ateşini, çadırı ve karanlıkta geçirdikleri zamanı sadece bir anı olarak değil, birer deneyim olarak hatırlayacaklar. Birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve doğayla uyum içinde olmayı öğrenecekler. Doğaya, dostluğa, arkadaşlığa ve güven duygusuna daha çok sahip çıkacaklar. Belki şu an bunun farkında değiller ama ileride bugünü hatırlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu. - SAMEK kursiyerlerinin eserleri Geyve'de sergilendi Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her yaştan vatandaşa eğitim verdiği Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (SAMEK) yıl sonu sergisi Geyve'de gerçekleşti. Kent orkestrasının müzik dinletisiyle başlayan sergide, 16 farklı branştan 350 eser ilgililerle buluşturuldu.