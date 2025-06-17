Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karayolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, kapalı olan Sakarya istikametinde araçları kaldırma çalışması devam ediyor.

Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

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