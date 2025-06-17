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        Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yıl dönümü kutlandı

        Sakaryaspor Kulübünün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 22:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 22:18
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        Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yıl dönümü kutlandı
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        Sakaryaspor Kulübünün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yürüyüş çağrısının ardından taraftarlar Çark Caddesi'nde toplandı.

        Kulüp başkanı Muhammet Kıratlı ve yöneticiler ile taraftarlar, buradan tezahüratlar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

        Kıratlı, burada yaptığı konuşmada, "Sakaryaspor'umuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryaspor'umuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu, gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından meşaleler yakıldı, havai fişek gösterisi yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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