Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Adapazarı Ticaret Müzesi, Sakarya'nın bankacılık ve ticaret tarihine ışık tutuyor

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak kurulan daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun tarihi binasında geçen yıl hizmet vermeye başlayan Adapazarı Ticaret Müzesi, yaklaşık 39 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adapazarı Ticaret Müzesi, Sakarya'nın bankacılık ve ticaret tarihine ışık tutuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak kurulan daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun tarihi binasında geçen yıl hizmet vermeye başlayan Adapazarı Ticaret Müzesi, yaklaşık 39 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Adapazarı İslam Ticaret Bankası, bölge esnafının nakit ihtiyacını karşılamak üzere 13 bin 629 Osmanlı lirası kaynakla şahsi teşebbüs ve özel sermayeyle kurularak faizsiz bankacılık sistemini uyguladı.

        Cumhuriyetin ilanının ardından faaliyet alanını genişleten bankanın merkezi Ankara'ya taşınarak adı 31 Mart 1937'de Türk Ticaret Bankası AŞ olarak değiştirildi.

        Zaman içerisinde kullanım dışında kalan bankanın Sakarya'daki tarihi binası, Adapazarı Belediyesinin girişimleriyle restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

        Geçen yıl Adapazarı'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 21 Haziran'da hizmet vermeye başlayan Adapazarı Ticaret Müzesi'ni 1 yılda yaklaşık 39 bin kişi ziyaret etti.

        Adapazarı İslam Ticaret Bankası'nın kuruluşu ve tarihçesinin anlatıldığı müzede, kağıt ve madeni paraların yanı sıra pul, çek, kasa gibi bankacılık ve şehrin ticaret tarihini yansıtan 565 farklı türde koleksiyon sergileniyor.

        Eğitim ve atölye çalışmalarının yapıldığı müzede, öğrencilere şehrin ticaret tarihi ve müzecilik konusunda bilgi veriliyor.

        - "Müzemize çok yoğun ilgi var"

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AA muhabirine, bankanın ilk yerli ve milli bankalarından biri olduğunu söyledi.

        Bankanın Adapazarlı kurucularının Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulmasına da öncülük ettiğini anlatan Işıksu, Adapazarı İslam Ticaret Bankası bu yönüyle şehrin ticaret tarihine damga vurduğunu, ekonomik bağımsızlık ve yerli girişimcilik ruhunun simgesi olduğunu belirtti.

        Işıksu, müzeye çevirirken binanın tarihi dokusunu koruduklarına değinerek, "Uzmanlarla kapsamlı restorasyon yaptık. İçerik tasarımı, arşiv çalışmaları ve dijital anlatımlarla müzeyi zenginleştirdik. Anıtlar Kurulu ile istişare ederek müzenin her detayına çok özen gösterdik." dedi.

        Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Türk Ticaret Bankası yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile diğer ilgililere teşekkür eden Işıksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Adapazarı Ticaret Müzesi, şehrimizin ticaret geleneğini, ticari hafızasını ve üretim kültürünü yaşatmak için kuruldu. Geçmişteki esnaf hikayelerini, girişimci ruhu ve yerli kalkınma anlayışını gelecek nesillere aktarıyor. Adapazarı'nın ticaret tarihine sahip çıkan, kültürel ve ekonomik mirasını koruyan kıymetli bir mekan ortaya çıktı. Gençlerimize ilham veren, geçmişle bağ kuran müzemize çok yoğun ilgi var, oldukça memnunuz. Herkesi müzemizi görmeye davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı

        Benzer Haberler

        Vali Doğan'dan eğitim öğretim yılı sonu mesajı
        Vali Doğan'dan eğitim öğretim yılı sonu mesajı
        Vali Doğan'dan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü...
        Vali Doğan'dan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü...
        Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Sakarya'da SUV aracın çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da SUV aracın çarptığı yaya öldü
        Birlikte içki içtiği arkadaşını tabancayla vuran şüpheli, 15 gün sonra bung...
        Birlikte içki içtiği arkadaşını tabancayla vuran şüpheli, 15 gün sonra bung...
        Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı