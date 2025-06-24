Sakaryalı minik güreşçilerden Türkiye Şampiyonası'nda başarı

Diğer sporcular Mehmet Ali Arsin 41 kiloda Türkiye ikinciliği, aynı kategoride Alpaslan Tunca Türkiye üçüncülüğü elde ederken, 57 kiloda Noyan Köse, 30 kiloda ise Yusuf Ziya Çelikkol beşincilik kazandı. ​​​​​

Federasyon tarafından, 16-22 Haziran'da Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Sakarya Gençlikspor'dan güreş antrenörü Ömer Toy'un çalıştırdığı sporculardan Abdullah Kul, 44 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

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