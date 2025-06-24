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        Sakaryalı minik güreşçilerden Türkiye Şampiyonası'nda başarı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta, 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı 5 sporcu derece aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:54
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        Sakaryalı minik güreşçilerden Türkiye Şampiyonası'nda başarı
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta, 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı 5 sporcu derece aldı.

        Federasyon tarafından, 16-22 Haziran'da Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Sakarya Gençlikspor'dan güreş antrenörü Ömer Toy'un çalıştırdığı sporculardan Abdullah Kul, 44 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

        Diğer sporcular Mehmet Ali Arsin 41 kiloda Türkiye ikinciliği, aynı kategoride Alpaslan Tunca Türkiye üçüncülüğü elde ederken, 57 kiloda Noyan Köse, 30 kiloda ise Yusuf Ziya Çelikkol beşincilik kazandı. ​​​​​

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