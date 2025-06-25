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        Sakarya'da büfede bir kişinin silahla vurulmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde büfede bir kişinin ayağından tabancayla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:15
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        Sakarya'da büfede bir kişinin silahla vurulmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde büfede bir kişinin ayağından tabancayla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçede 22 Haziran'da M.A.K'nin, M.S'ye ait büfeye motosikletle gelen kişilerce ayağından vurulmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucunda ekipler, şüpheliler E.K. (17) ile İ.K'yi (17) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Gerçekleştirilen aramada ruhsatsız tabanca, 9 fişek, kask, yüz maskesi ve eldiven ele geçirildi.

        Ayrıca ekipler, şüphelilerin 11 Mayıs'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Ö.A'nün silahla yaralandığı olayın da zanlıları olduğunu belirledi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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