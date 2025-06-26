Sakarya'da kan bağışı yapanlar adına 3 fidan dikilecek

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Sakarya şubesince "Hastaya Kan Ormana Can" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında kan bağışı yapan kişi adına 3 fidan dikilecek.

Proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu ile müdürlükte çalışanlar kan bağışında bulundu.

​​​​​​​Ayrıca bir dizi programa katılmak için deprem bölgesinden kente gelen öğretmenler de kan bağışı yaptı.

Proje kapsamında her kan veren vatandaş adına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlara 3 fidan dikecek.

Metin Topçu, AA muhabirine, Kızılay'la Sakarya'da kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, bağışçılar adına 3 fidanı "yeşil vatan"la buluşturacaklarını belirtti.

Herkesi kan vermeye davet eden Topçu, "Bölge müdürlüğü olarak yılda en az 2 kez bu tür etkinlikleri yaparak asırlık çınarımız Kızılay'ımıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi.