Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmaların ardından F.P'nin (51) ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Ekiplerce adreste ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, makineli tabanca, kuru sıkı tabanca, 4 av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında fişek, 1 makineli tabanca şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 160 boş kovan, 80 fişek çekirdeği ve 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.