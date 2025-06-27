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        Sakarya ve Düzce'de denize girişler yasaklandı

        Sakarya ve Düzce sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:26 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:26
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        Sakarya ve Düzce'de denize girişler yasaklandı
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        Sakarya ve Düzce sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 2 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

        - Düzce

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'daki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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