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        Sakarya'da devrilen traktördeki kadın öldü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:44 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:44
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        Sakarya'da devrilen traktördeki kadın öldü
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti.

        Taraklı-Geyve kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde seyreden Y.Y. (16) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün annesi H.Y'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sağlık durumu iyi olan ve kaza yerinde sinir krizi geçiren Y.Y'yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

        Cenaze incelemenin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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