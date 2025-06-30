Ferizli Kaymakamı Kaya, görevine başladı

Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Kaya, ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ata ve Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Muzaffer Çakır, Kaymakam Kaya'ya çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ferizli Kaymakamı olarak atanan Kaya, ilçedeki kamu görevlileri tarafından kaymakamlık binasında karşılandı.

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