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        Ferizli Kaymakamı Kaya, görevine başladı

        Ferizli Kaymakamlığına atanan Muhammed Kaya görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:52
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        Ferizli Kaymakamı Kaya, görevine başladı
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        Ferizli Kaymakamlığına atanan Muhammed Kaya görevine başladı.

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ferizli Kaymakamı olarak atanan Kaya, ilçedeki kamu görevlileri tarafından kaymakamlık binasında karşılandı.

        Belediye Başkanı Mehmet Ata ve Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Muzaffer Çakır, Kaymakam Kaya'ya çiçek takdim etti.

        Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Kaya, ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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