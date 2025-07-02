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        Sakarya'da 6 ayda 16 bin 466 motosiklete denetim yapıldı

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma timlerince motosikletlilere yönelik denetimlerde 16 bin 466 motosiklet kontrol edildi, eksikliği ve kural ihlali tespit edilen 1959 sürücüye işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:25
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        Sakarya'da 6 ayda 16 bin 466 motosiklete denetim yapıldı
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        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma timlerince motosikletlilere yönelik denetimlerde 16 bin 466 motosiklet kontrol edildi, eksikliği ve kural ihlali tespit edilen 1959 sürücüye işlem uygulandı.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kontrollerde 1094 sürücüye "kask kullanmamak", 56 sürücüye "abart egzoz" kullanarak çevreyi rahatsız etmekten, 34 sürücüye motosikleti kara yolunda tehlike oluşturabilecek şekilde "akrobatik hareketler" yaparak kullanmaktan, 26 sürücüye kara yolu üzerinde "yarış düzenlemekten" ve 183 sürücüye "plakasız" motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı, 383 araç ile 448 sürücü trafikten men edildi.

        Açıklamada, 2023'te jandarma sorumluluk sınırlarında motosikletlerin karıştığı 95 yaralanmalı, 2024'te 2 ölümlü, 143 yaralanmalı, 2025 yılın ilk yarısında ise 1 ölümlü, 71 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği, bir kişinin olay yerinde, 4 kişinin de hastanede hayatını kaybettiği, 85 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Meydana gelen kazaların aşırı hızla seyretme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, dikkatsiz ve alkollü araç kullanma; ölüm ve yaralanmaların ise yüzde 94'le büyük çoğunluğu kask ve koruyucu ekipman kullanmama sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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