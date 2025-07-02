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        Sakarya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:11
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        Sakarya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde F.C. idaresindeki 54 ANF 764 plakalı motosiklet, caddeye çıkan 54 HT 297 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü ve yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcunun otomobilin üzerinden yola savrulmaları ile çevredekilerin yarım için koşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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