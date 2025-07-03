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        Sakarya'da 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:04
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        Sakarya'da 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan V.Ş'nin (64) ikametgahında ve üstünde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 2 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli V.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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