Sakarya'da 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan V.Ş'nin (64) ikametgahında ve üstünde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 2 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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