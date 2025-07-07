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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen askerlerin şehit olması nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:57
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen askerlerin şehit olması nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen askerlerin şehit olması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine de başsağlığı dileğinde bulunuldu.

        - Engelsiz hobi atölyeleri yaz dönemi başladı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde hizmet veren Engelsiz Hobi Atölyeleri yaz dönemi başladı.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarda dil, sayı becerileri, el sanatları, tasarım ve mutfak atölyeleriyle katılımcılara yaz boyunca eğitim verilecek.

        - "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde Sakarya'dan 20 firma

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl "İSO İlk 500 Araştırması" ardından açıklanan "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2024 araştırmasında Sakarya'dan 20 firma listede yer aldı.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk bin sanayi kuruluşu arasında 59 firmanın yer aldığı aktarıldı.

        Araştırma sonuçlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, listelerde Sakaryalı firmaların daha fazla yer almasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

        - Serdivan Belediyesinden Drama'ya ziyaret

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik öncülüğünde, Batı Trakya bölgesinde yer alan Yunanistan'a bağlı Drama şehrine ziyaret gerçekleşti.

        Tarihi ve kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu, Drama Belediyesi ve dernekler ziyaret edildi.

        Çelik, Osmanlı dönemine ait mimari bir eser olan Serdivan Cami, Ravika köyü ve Drama Köprüsü'nün de ziyaret edildiği programda kendilerini ağırlayan tüm kurum ve temsilcilere teşekkür etti.

        - SAÜ'den "Kampüste Öğren Kampüste Keşfet" projesi

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü ile İlahiyat Fakültesi ortaklığında hayata geçirilen "Kampüste Öğren Kampüste Keşfet" projesi, çocukları üniversite hayatına hazırlayarak kampüsü keşfetmelerini hedefliyor.

        Sakarya'da eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileri, 7-31 Temmuz tarihlerinde Sakarya Üniversitesi kampüsü içerisinde ok atış talimi, geleneksel oyunlar, yaratıcı düşünce ve sosyal etkileşim atölyeleri, ilk yardım eğitimi ve girişimcilik atölyesi gibi birçok eğitici ve eğlenceli etkinlikle vakit geçirecek.

        - SUBÜ heyeti Orta Asya'da

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) heyeti, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da üniversitelereziyaret gerçekleştirdi.

        Uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ile Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema'nın katıldığı ziyaretlerde SUBÜ'nün uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması ve Orta Asya'da yer alan üniversiteler ile ikili iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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