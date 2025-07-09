Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek sıcaklık dolayısıyla vatandaşları uyardı.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün Sakarya'da 40 dereceyi bulacak yüksek sıcaklığın vatandaşları olumsuz etkileyebileceği, bundan dolayı saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması gerektiği aktarıldı.

Risk grubundaki vatandaşlara yapılan uyarıda, "Meteorolojik verilere göre, şehir merkezinde sıcaklıklar 38-39 dereceyi bulacak, özellikle güney ilçelerimizde 40 derecenin üzerine çıkması beklenmektedir. Güneş altında hissedilen sıcaklıkların ise 42-43 dereceye kadar ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, zorunlu durumlarda ise güneşten korunma önlemlerinin mutlaka alınması büyük önem taşımaktadır. Sıcak havalar yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Vatandaşlarımızın, serin ve gölgelik alanlarda kalmaları, gerek duymadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmamaları önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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