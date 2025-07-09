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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek sıcaklık dolayısıyla vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:52
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek sıcaklık dolayısıyla vatandaşları uyardı.

        Büyükşehirden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün Sakarya'da 40 dereceyi bulacak yüksek sıcaklığın vatandaşları olumsuz etkileyebileceği, bundan dolayı saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması gerektiği aktarıldı.

        Risk grubundaki vatandaşlara yapılan uyarıda, "Meteorolojik verilere göre, şehir merkezinde sıcaklıklar 38-39 dereceyi bulacak, özellikle güney ilçelerimizde 40 derecenin üzerine çıkması beklenmektedir. Güneş altında hissedilen sıcaklıkların ise 42-43 dereceye kadar ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, zorunlu durumlarda ise güneşten korunma önlemlerinin mutlaka alınması büyük önem taşımaktadır. Sıcak havalar yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Vatandaşlarımızın, serin ve gölgelik alanlarda kalmaları, gerek duymadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmamaları önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        - Sakarya ve Düzce Üniversiteleri protokol imzaladı

        Sakarya Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi, kalite güvence sistemi kapsamında karşılıklı kalite işbirliği protokolü imzaladı.

        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından imzalanan protokol, üniversiteler arası karşılıklı öğrenme ve üniversitelerin kalite standartlarını birlikte yükseltmelerini amaçlıyor.

        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, edindikleri bilgi ve deneyimi, başka üniversitelerle paylaşmayı sorumluluk ve gelişim fırsatı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

        - Kaymakam Kaya'ya Başkanı Ata'dan ziyaret

        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Ferizli Kaymakamı olarak göreve başlayan Muhammed Kaya'yı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ferizli'nin göç aldığını belirten Ata, sanayi yatırımlarından dolayı il dışından çalışmaya gelenlerin konut sıkıntısı yaşamaması için geleceğe yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

        Ata, göreve başlayan Kaya'yı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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