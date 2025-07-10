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        Sakarya'da mühendis adaylarının tasarladığı yarış aracı İsviçre'de boy gösterecek

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, tasarladıkları yarış aracıyla İsviçre'de gerçekleştirilecek "Formula Student" yarışmasında başarı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:55
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        Sakarya'da mühendis adaylarının tasarladığı yarış aracı İsviçre'de boy gösterecek
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, tasarladıkları yarış aracıyla İsviçre'de gerçekleştirilecek "Formula Student" yarışmasında başarı hedefliyor.

        Mühendislik bölümlerinden bir araya gelen 40 öğrenci, yerli ve milli imkanlarla "SR-01" adlı yarış aracı geliştirdi.

        SUBÜ'nün TETRA Elektromobil Öğrenci Topluluğunun alt takımı olan SUAS Racing'den 10 öğrenci ve yarış aracı, 11-16 Temmuz'da Goms'ta düzenlenecek yarışmaya katılmak üzere İsviçre'ye uğurlandı.

        Dört kıtadan 20'den fazla ülkenin katıldığı yarışma, üniversite öğrencilerinin mühendislik, iş yönetimi ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Takımların farklı disiplinleri bir araya getirerek ürettikleri yarış araçları, pistte birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele edecek.

        SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, AA muhabirine, üniversitenin Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde farklı takımların ürün tasarımı ve geliştirme konusunda çalışmalar yaptığını belirterek, SUAS takımının katılacağı İsviçre'deki yarışmadan başarıyla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Takımın elektrikli araç danışmanı SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Boru da uzun süredir hazırlandıkları yarışmaya katılabilmek için birçok teknik aşamadan geçtiklerini belirterek, "Şimdi de pistte ülkemizi temsil ederek ülkemize ödülle dönmek istiyoruz. Aracımızdaki hem mekanik hem elektronik ve yazılım bileşenleri, öğrencilerimizin kendi çalışmalarıyla ve özgün katkılarıyla gerçekleştirilmiş oldu." dedi.

        Öğrencilerden Umut Ata ise yarışmaya ilk kez gidecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "İlk senemiz olduğu için bizim için zorlayıcı geçeceğine ama bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu sene ilk defa Formula Student alanında hem okulumuz hem de takımımız İsviçre'ye gidecek. İsviçre'ye gelen takımların çoğu gerçekten Formula Student alanında gelişmiş ve önde gelen takımlar. Bizim için zorlayıcı ve keyifli bir şey olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ahsen Işık, 2 yıldır geliştirici ekipte yer aldığını aktararak, uluslararası ve çok fazla kuralları olan yarışmaya hazırlık sürecinin kendileri için zorlayıcı olduğunu fakat uzun uğraşlar sonucu İsviçre'ye gidebildiklerini kaydetti.

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