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        Hendek'te evinde ve bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde ve bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:15
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        Hendek'te evinde ve bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde ve bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çobanyatak Mahallesi'nde uyuşturucu ham maddesi olarak kullanılan bitki yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli C.E'nin ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada 147 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ve 12 fişeği, kurusıkı tabanca ve 6 fişeği, 3 cep telefonu, 30 saksı, 2 çapa, bel küreği, bidon, bahçe bıçağı ve testere ise 50 metre sulama hortumu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli C.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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