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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:17
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

        Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklere ise vatandaşların toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabileceği aktarıldı.

        - Başkan Alemdar, Bakan Fidan ve Kurum’la görüştü

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katıldığı Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmeler gerçekleştirdi.

        Sakarya'da yürütülen ve planlanan projelerle ilgili bakanları bilgilendiren Alemdar, Sakarya’ya gösterdikleri yakın ilgi ve destek için Bakan Fidan ve Kurum’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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