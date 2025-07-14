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        Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında 6 sanık tekrar yargılanıyor

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada, 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin Yargıtayın onama ve bozma kararlarının ardından 6 sanığın tekrar yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:22
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        Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında 6 sanık tekrar yargılanıyor
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada, 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin Yargıtayın onama ve bozma kararlarının ardından 6 sanığın tekrar yargılanmasına devam edildi.

        Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Aslı D. ve müşteki sanık Ahmet Ç, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemenin kararında direnmesi, sanıkların ilk verilen karardaki suçlardan cezalandırılması ve Yaşar C'nin tutukluluk halinin devamı şeklinde önceki duruşma açıkladığı mütalaasını tekrar etti.

        Söz alan müştekiler ve avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, Yargıtay'ın ilamı noktasında karar verilmesini ve Yaşar C'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Söz verilen tutuklu sanık Yaşar C, mütalaayı kabul ettiğini fakat tutukluluğa ilişkin kısma katılmadığını söyleyerek, "Cezanın infazdaki durumu belli. Açıkta yatma süresini bile kapalıda geçirdim. Yargıtay bu dosyayı okumadan karar vermiş, okunsaydı lehime bozulması lazımdı. Yargıtay tarafından verilen cezaya razı edildim. Mağdurum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Tutuksuz sanıklar Aslı D. ve Ahmet Ç. de suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, beraat talebinde bulundular.

        Söz alan Yaşar C'nin avukatları, mahkemenin kararında direnmesini ve müvekkilin tahliyesini talep etti.

        Sanığın tutukluluk halinin devamını, esasa ilişkin beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

        - Duruşma öncesi basın açıklaması

        Duruşma öncesinde "Hendek İçin Adalet" yazılı pankart eşliğinde basın açıklaması yapıldı.

        Müştekilerin avukatı Evren İşler, Yargıtay'ın "olası kast" ilamına rağmen yargılamanın uzadığını, ailelerin yıllardır adalet arayışının devam ettiğini söyledi.

        İşler, hem adalet hem de "olası kast"la ceza verilmesini tekrarlamak üzere duruşmaya katılacaklarını belirterek, "Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur. İnsanlar ekmeklerini kazanırken, 'ölmesin' diye bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz. Patronları koruyanlar bir tarafta, biz bu taraftayız. Haklı olan, ölmek istemeyen biziz. Hep birlikte mücadelenin sonucunda biz kazanacağız." diye konuştu.

        Hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz da adaletin yerini bulmasını istediğini dile getirdi.

        Basın açıklamasına, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve avukatlar katıldı.

        - Olay ve dava süreci

        Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

        Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Öte yandan, patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanmıştı.

        Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı D. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

        Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar vermişti.

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C'ye verilen hapis cezasını onamış, Yaşar C. hakkındaki kararı ise eylemin "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerekirken mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle "bilinçli taksirle öldürme" suçundan hüküm kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi sebebiyle bozmuştu.

        Yargıtay, sanık Hasan Ali V. hakkındaki kararı orantılılık ilkesine aykırı şekilde az ceza tayin edilmesi, sanıklar Asiye A, Ahmet Ç, Erşan Ö. ve Aslı D. hakkındaki hükmü ise yetersiz gerekçelerle "basit taksirle öldürme" suçundan hükümler kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi nedeniyle hukuka uygun bulmamıştı.

        Yargıtay'ın kararının ardından sanıkların yargılanmasına tekrar başlanmıştı.

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