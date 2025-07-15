15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca Tarihi Orhan Gazi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesinin evini de ziyaret etti.

Törene, şehidin annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocuklarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Müftüsü Mehmet Aşık, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

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