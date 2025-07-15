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        15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:53
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        15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevdeyken, darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada çıkan çatışmada şehit olan Gökbayrak, Arifiye ilçesinde yer alan Hanlıköy'deki mezarı başında anıldı.

        Törene, şehidin annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocuklarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Müftüsü Mehmet Aşık, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

        Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesinin evini de ziyaret etti.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca Tarihi Orhan Gazi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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