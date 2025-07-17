Sakarya'da karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tartıştığı karısını öldüren sanığın yargılanması sürdü.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K, maktul Simge K'nin babası ve annesi ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından dinlenilen tanık Ç.K, maktul Simge K'nin çocukluk arkadaşı olduğunu ve iki yıl öncesine kadar ailece görüştüklerini belirterek "(Duygusal) O şekilde bir arkadaşlığım yok. İki yıldır görüşmüyorum, aramızda problem yoktur. Geçmişte ailecek görüşüyorduk, herhangi özel görüşmek yok, sanık iftira atmaktadır." diye konuştu.

Telefon rehberinde maktulün numarasının kayıtlı olmadığını savunan Ç.K, "Aynı zamanda telefon ve sosyal medya üzerinden görüşmemiz yoktu. Beş gün önce sanık ile dini konularda konuşmuştuk hatta bana 'Allah razı olsun.' dedi. İki yıldır tövbeliyim, müzikli düğünlere dahi gitmem. (Maktul) Sosyal medyada beni takip ettiğine dair bilgim yok. Evinin yakınlarına İskender evdeyken ya da yokken gelmedim." ifadelerini kullandı.

Tanık K.Ç. de maktulü tanımadığını, sanıkla arasında herhangi problem olup olmadığını bilmediğini kaydetti. Maktul Simge K'nin kız kardeşi tanık S.Ç. de ablasının sanıkla evliliklerinin güzel gittiğini dile getirerek "Sanık ile ablam arasında problem yoktu. Ablam evine ve ailesine düşkündü. (Sanığın) Son zamanlarda eve alkollü ya da geç geldiğini biliyorum." dedi. Simge K'nin annesi Emine Ç. de şikayetçi olduğunu söyledi. Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanığın avukatı, müvekkili evde olmadığında tanık Ç.K'nin eve geldiği iddialarına ilişkin HTS ve baz kayıtlarının istenmesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi. Duruşmanın sonunda Simge K'nin ailesi ve yakınları, sanığa tepki gösterdi.

- Duruşma öncesi basın açıklaması Duruşma öncesi Sakarya Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan avukat Saadet Civelek, öldürülen tüm kadınların için adalet istediklerini söyledi. Duruşmada sanığın ifadelerine değinen Civelek, "Simge'yi öldüren sanık duruşmada 'Psikolojim bozuktu, akıl sağlığım yerinde değildi.' dedi. Buna cevap vermek için uzman olmaya gerek yok, akıl sağlığınız gayet yerinde ne yaptığınızı da çok iyi biliyorsunuz. Gördüğü tüm şiddete rağmen sesini çıkarmayan Simge, evliliğine sahip çıktı. Buna karşılık duruşma salonunda arkasından türlü iftiralara maruz kaldı." diye konuştu. Civelek, önceki duruşmada Simge K'nin kızı tarafından duruşma salonunda okunmak üzere gönderilen mektupta, "Şimdi o, orada size yalanlarını söyleyecek inanmayın. Her akşam içip içip gelip annemi döverdi." yazdığını aktardı. - Olay Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K'yi (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.