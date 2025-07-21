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        Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:07
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        Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Hacılar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Orman İşletme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve hava araçları katılıyor.

        Bu arada dün tedbir amacıyla tahliye edilen Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yoğun dumanın hakim olduğu bölgede ekipler, söz konusu mahallelerde yanan ev ve yapılarda soğutma işlemi yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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