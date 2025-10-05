Sakarya'da cipin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki A.C'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan A.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
