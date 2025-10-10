Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 13:44 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:44
        Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile O.B. idaresindeki 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan O.B. ile yanındaki S.G, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan O.B. buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Sakarya Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

