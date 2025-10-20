Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:50
        
        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 2 milyon lira civarında dolandırılan mağdurlara ilişkin çalışma yürüttü.

        Soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda A.D. (29) ve B.A. (18) yakalandı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve B.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

