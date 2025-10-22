Sakaryaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.