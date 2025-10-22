Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:31 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:31
        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

        Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

