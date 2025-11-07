Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:00
        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Doğu illerinden kente düzensiz göçmen taşıyacağı tespit edilen S.K'nin (27) kullandığı araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek gişeleri mevkisinde durduruldu.

        Araçta, 12 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen S.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ayrıca S.K'ye 22 bin 790 lira idari para cezası verildi, araca 15 günlük trafikten men işlemi uygulandı.

        İşlemleri tamamlanan 13 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

