Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kentin belleğine ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kentin belleğine ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim görevlisi Ersin Berk tarafından Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) hazırlanan sergide kentin kültürel değerini yansıtan 48 eser yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, serginin şehrin hafızasına değer katacağını ve öğrencilerinin bu kapsamdaki aktivitelerde aktif rol almaları için "Sosyal Transkript" uygulaması gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de serginin kentin kültürel hafızasına, kimliğine ve belleğine ışık tuttuğuna değinerek, "Bizlere sadece görsel bir şölen sunmuyor aynı zamanda kentin ruhuna, insanına ve geçmişine dair derin bir düşünme alanı açıyor. Ersin hocamız, fotoğrafın yalnızca bir görüntü değil, bir anlam ve hatırlama biçimi olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sakarya gibi depremlerle, değişimlerle, yeniden inşalarla yoğrulmuş bir şehirde, 'bellek' kavramı kuşkusuz çok daha güçlü bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk ise son serginin 15 yılda çektiği fotoğraflardan oluştuğunu aktararak, "Burada öncelikli olarak kültür kavramını ön plana çıkarmaya gayret gösterdim. Kendim de burada doğmuş ve yaşamış biri olarak kültür kavramının biraz daha içine girmeye çalıştım. Fotoğrafların kendisini daha güzel ifade edeceğine inanıyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Sergi, 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!

        Benzer Haberler

        Yoğun çalışma temposuna salıncak molası verdiler Temizlik işçilerinin salın...
        Yoğun çalışma temposuna salıncak molası verdiler Temizlik işçilerinin salın...
        Villada bilinçleri kapalı halde bulunan Filistin uyruklu 2 kişi, hastanede...
        Villada bilinçleri kapalı halde bulunan Filistin uyruklu 2 kişi, hastanede...
        Sakarya'da villada fenalaşan yabancı uyruklu 2 kişi hastanede öldü
        Sakarya'da villada fenalaşan yabancı uyruklu 2 kişi hastanede öldü
        Sapanca'da villada gizemli ölüm: 2 Filistinli hayatını kaybetti
        Sapanca'da villada gizemli ölüm: 2 Filistinli hayatını kaybetti
        Başkan Alemdar ve Rektör Al, vize haftası öncesi öğrencilerle buluştu
        Başkan Alemdar ve Rektör Al, vize haftası öncesi öğrencilerle buluştu
        Parkta hayrete düşüren görüntü: Korkulukları tek tek söktü
        Parkta hayrete düşüren görüntü: Korkulukları tek tek söktü