Sakarya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markette hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi civarında bir markette hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, markete giren ve kendilerini çarşafla gizleyen 2 şüpheliden 1'inin reyondan ürün alıp çantasına attığı kamera kayıtlarından tespit edildi.
Suçüstü yakalanan S.İ'nin (37) öte yandan 10 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan S.İ, işlemlerinin ardından Ferizli Cezaevine teslim edildi.
Öte yandan hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 1'i bebekli 2 kişinin market reyonlarında gezdiği, şüphelilerden S.İ'nin dolaptan şarküteri ürünlerini alıp çantasına koyduğu, yanındaki şüphelinin ise dolap kapağını kapatması yer alıyor.
