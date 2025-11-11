Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markette hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markette hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi civarında bir markette hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, markete giren ve kendilerini çarşafla gizleyen 2 şüpheliden 1'inin reyondan ürün alıp çantasına attığı kamera kayıtlarından tespit edildi.

        Suçüstü yakalanan S.İ'nin (37) öte yandan 10 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan S.İ, işlemlerinin ardından Ferizli Cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 1'i bebekli 2 kişinin market reyonlarında gezdiği, şüphelilerden S.İ'nin dolaptan şarküteri ürünlerini alıp çantasına koyduğu, yanındaki şüphelinin ise dolap kapağını kapatması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Marketten hızsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı 10 ayrı hırsızlık suç...
        Marketten hızsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı 10 ayrı hırsızlık suç...
        Sakarya'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Sakarya'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Ara tatil anne-çocuk atölyeleriyle renklendi
        Ara tatil anne-çocuk atölyeleriyle renklendi
        Sakarya Büyükşehir interaktif oyun alanlarını tamamladı
        Sakarya Büyükşehir interaktif oyun alanlarını tamamladı
        SUBÜ ile Noakhali Üniversitesi iş birliği kuruyor
        SUBÜ ile Noakhali Üniversitesi iş birliği kuruyor
        SASKİ'den Çark Deresi'ne hayat veren dokunuş
        SASKİ'den Çark Deresi'ne hayat veren dokunuş