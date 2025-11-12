Kıbrıs gazisi Mehmet Kul, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Kul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan katıldı.

Kul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Gazi Süleymanpaşa Camisi'ne getirildi, burada helallik alındı, yakınları taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.