Kıbrıs gazisi Mehmet Kul, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Kul'un cenazesi toprağa verildi.
Kul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Gazi Süleymanpaşa Camisi'ne getirildi, burada helallik alındı, yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Karaçalılık Yeni Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Kul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan katıldı.
