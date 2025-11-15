Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın kayınvalidesi Hatice Kubulay'ın cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:38
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın kayınvalidesi Hatice Kubulay'ın cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

        Tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) 92 yaşında hayatını kaybeden Kubulay'ın cenazesi, Erenler ilçesindeki Dilmen Yeni Eren Camisi'ne getirildi.

        Kubulay'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Arifiye ilçesindeki Adliye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Ergün Atalay ve Kubulay'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti Kocaeli milletvekili Sadettin Hülagü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

