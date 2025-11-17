Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan takside 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:58 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:58
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Sakarya'ya düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir ticari taksiyi il sınırlarında takibe alan ekipler, Hendek mevkisinde durdurdukları araçta 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Taksiyi kullanan M.B.(55) ve S.S. (58) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. adli kontrol şartıyla salıverildi, S.S. tutuklandı.

        Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

