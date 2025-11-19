Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Usta Çırak Ekseninde Yazarlık" söyleşisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen etkinlikte, yazar Ali Ural'ın yazarlık yolculuğu ile usta ve çırak ilişkilerinin edebiyat dünyasındaki önemini paylaştığı bildirildi.

Ural, yazarlığın uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, "Her yazarın kendi sesini bulmalı ve sabırla yazmayı sürdürmelidir. Usta-çırak ilişkisi bu süreçte rehberlik eder, ilham verir. Çıraklık dönemimde ustalarımdan aldığım ilhamla yazmaya devam ettim. İlk şiirlerimi okurken ustam bana eleştiriden çok yol gösterdi. Onun yönlendirmesi olmasaydı bugün farklı bir yolda olabilirdim." ifadesini kullandı.

- Kazımpaşa Spor Kompleksi'nin inşası sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, inşası süren Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin 31 bin metrekarelik alanda inşa edildiği, FIFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik tribün, soyunma odaları, modern aydınlatmalar, otopark ve çevre düzenlemeleri yer aldığı kaydedildi.