        Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Usta Çırak Ekseninde Yazarlık" söyleşisi düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:40
        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen etkinlikte, yazar Ali Ural'ın yazarlık yolculuğu ile usta ve çırak ilişkilerinin edebiyat dünyasındaki önemini paylaştığı bildirildi.

        Ural, yazarlığın uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, "Her yazarın kendi sesini bulmalı ve sabırla yazmayı sürdürmelidir. Usta-çırak ilişkisi bu süreçte rehberlik eder, ilham verir. Çıraklık dönemimde ustalarımdan aldığım ilhamla yazmaya devam ettim. İlk şiirlerimi okurken ustam bana eleştiriden çok yol gösterdi. Onun yönlendirmesi olmasaydı bugün farklı bir yolda olabilirdim." ifadesini kullandı.

        - Kazımpaşa Spor Kompleksi'nin inşası sürüyor

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, inşası süren Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde incelemede bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin 31 bin metrekarelik alanda inşa edildiği, FIFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik tribün, soyunma odaları, modern aydınlatmalar, otopark ve çevre düzenlemeleri yer aldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "Sakarya'nın yeniden sporcu fabrikasına dönüşmesi için tesisleşme hamlelerini çok değerli buluyorum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, modern tesislerde vakit geçirebilecekleri alanları şehrimize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

