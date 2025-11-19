Sakarya'da öğrenciler "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde zulüm altındaki akranlarını andı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ellerinde Türkiye, Filistin, Doğu Türkistan, Ukrayna ve Myanmar gibi çok sayıda ülkenin bayrağıyla slogan atıp marşlar söyledi. Daha sonra okul bahçesindeki beyaz brandaya dilek ve temennilerini yazan öğrenciler, boyaya bandırdıkları ellerini buraya sürdü.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, "İstiyoruz ki dünyada hiçbir çocuk ağlamasın, hiçbir çocuk akranlarından geri kalmasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin ve hiçbir çocuk savaşlarla zulüm altında yaşamasın. Tüm temennimiz, isteğimiz bu. Dili, rengi, ırkı, milleti ne olursa olsun dünyadaki tüm çocuklarımız huzurla, güvenle büyüsün." dedi.

Okul Müdürü Ali Akıllı, AA muhabirine, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde öğrencilerle farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin Gazze başta olmak üzere Afrika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da zulüm gören, açlık çeken, temiz suya ulaşmakta sıkıntı çeken, barınma, gıda ihtiyacı olan ve ailesini kaybeden çocuklarla ilgili olduğunu belirten Akıllı, "Öğrencilerimiz dünyadaki tüm çocukların sıkıntılarına değindi, dünyaya çağrıda bulundu. Bu çocukların daha iyi yaşam şartlarında hayatlarına devam edebilmeleri için daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu haykırdılar. Aynı zamanda duygu ve düşüncelerini belirten fikir duvarına da tüm çocuklar için dileklerini, düşüncelerini yazdılar." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Samet Bilmez ise Gazze'de zulüm gören çocukların sesini duyurmaya çalıştıklarını, onların sesi olduklarını kaydetti.

Dünyada tüm çocuklar gibi Gazze'deki çocukların da özgür yaşaması gerektiğini vurgulayan Bilmez, "Sıcak yuva, sıcak yemek, sıcak yatak gibi şeylerin hepsini tüm çocuklar gibi onlar da hak ediyor. İnşallah yıllardır süren bu savaş son bulur. Bunu temenni ediyorum. Gazze'ye şiir yazdık. Protestolarımızı yaptık. Onların sesi olmaya çalıştık. Empati kurduk." ifadelerini kullandı.