Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da öğrenciler "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde zulüm altındaki akranlarını andı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da öğrenciler "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde zulüm altındaki akranlarını andı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ellerinde Türkiye, Filistin, Doğu Türkistan, Ukrayna ve Myanmar gibi çok sayıda ülkenin bayrağıyla slogan atıp marşlar söyledi. Daha sonra okul bahçesindeki beyaz brandaya dilek ve temennilerini yazan öğrenciler, boyaya bandırdıkları ellerini buraya sürdü.

        Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, "İstiyoruz ki dünyada hiçbir çocuk ağlamasın, hiçbir çocuk akranlarından geri kalmasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin ve hiçbir çocuk savaşlarla zulüm altında yaşamasın. Tüm temennimiz, isteğimiz bu. Dili, rengi, ırkı, milleti ne olursa olsun dünyadaki tüm çocuklarımız huzurla, güvenle büyüsün." dedi.

        Okul Müdürü Ali Akıllı, AA muhabirine, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde öğrencilerle farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğin Gazze başta olmak üzere Afrika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da zulüm gören, açlık çeken, temiz suya ulaşmakta sıkıntı çeken, barınma, gıda ihtiyacı olan ve ailesini kaybeden çocuklarla ilgili olduğunu belirten Akıllı, "Öğrencilerimiz dünyadaki tüm çocukların sıkıntılarına değindi, dünyaya çağrıda bulundu. Bu çocukların daha iyi yaşam şartlarında hayatlarına devam edebilmeleri için daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu haykırdılar. Aynı zamanda duygu ve düşüncelerini belirten fikir duvarına da tüm çocuklar için dileklerini, düşüncelerini yazdılar." diye konuştu.

        12. sınıf öğrencisi Samet Bilmez ise Gazze'de zulüm gören çocukların sesini duyurmaya çalıştıklarını, onların sesi olduklarını kaydetti.

        Dünyada tüm çocuklar gibi Gazze'deki çocukların da özgür yaşaması gerektiğini vurgulayan Bilmez, "Sıcak yuva, sıcak yemek, sıcak yatak gibi şeylerin hepsini tüm çocuklar gibi onlar da hak ediyor. İnşallah yıllardır süren bu savaş son bulur. Bunu temenni ediyorum. Gazze'ye şiir yazdık. Protestolarımızı yaptık. Onların sesi olmaya çalıştık. Empati kurduk." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Sena Türkoğlu da Dünya Çocuk Hakları Günü için dileklerini yazdıklarını anlatarak, "Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Sudan'da, Ukrayna'da, Afrika'da, Asya'da, daha sonra Amerika kıtasında binlerce çocuk açlıkla sınanıyor, özgürlüğü yok. Özellikle Sudan, Doğu Türkistan ve Gazze adına burada sloganlar attık. Çocuklar ölmesin. Gazze yaşasın. Bunları dile getirmek, okulumuzca bunu yapabilmek çok büyük gurur çünkü bazılarımız bunları dile getirmekten, bu zulmü yaymaktan maalesef ki kaçınıyor ve görmezden geliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        İstanbul'da karısını öldüren şahıs, Sakarya'da ölü olarak bulundu Karısını...
        İstanbul'da karısını öldüren şahıs, Sakarya'da ölü olarak bulundu Karısını...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
        Fikirler yarıştı, gençler üretti
        Fikirler yarıştı, gençler üretti
        Sakarya'da devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
        Sakarya'da devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
        Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi yapı daha görünür oldu
        Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi yapı daha görünür oldu
        Sakarya'da 27 öğrenci icazet merasiminde hafızlık belgelerini aldı
        Sakarya'da 27 öğrenci icazet merasiminde hafızlık belgelerini aldı