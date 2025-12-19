Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.
Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurul, katılma hakkı olan 1167 üyeden sadece 15'inin salonda bulunması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulu, 28 Aralık'ta aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.
