        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi

        Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:36
        Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
        Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

        Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurul, katılma hakkı olan 1167 üyeden sadece 15'inin salonda bulunması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

        Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulu, 28 Aralık'ta aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

