Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında şehit ve gazi anneleri için kahvaltı programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında şehit ve gazi anneleri için kahvaltı programı düzenledi.

        Serdivan ilçesindeki bir kafede "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrenciler, şehit ve gazi anneleriyle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

        Gençlerin gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı memnun olan şehit ve gazi anneleri, bu tür etkinliklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

        Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Düzenlenen etkinlikle, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazanarak hayatın içinde aktif rol almaları, gençlerin sosyal farkındalıklarının artırılması ve milli-manevi değerlere sahip çıkmaları hedefleniyor.

        - İlkokul öğrencileri toplu taşıma araçlarını inceledi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlediği etkinlikle Eser İlkokulu öğrencilerini ADARAY ve metrobüsle buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 öğrenci, kentin modern ve çevreci toplu ulaşım projelerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        ADARAY ve metrobüsle yapılan yolculuk boyunca öğrencilere, ulaşım sistemlerinin işleyişi hakkında bilgi verildi, yerli üretimin önemi, tasarruf bilinci ve toplu taşıma kullanımının çevresel katkıları anlatıldı.

        - Tarihi Kuyudibi Konağı restorasyonu tamamlandı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1922'de inşa edilen, uzun süre bakımsız kaldığı için tahrip olmuş ve yıkılacak duruma gelen tarihi Kuyudibi Konağı'nda yürüttüğü restore çalışmalarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel işçilikle yeniden ayağa kaldırılan 3 katlı konak, Horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvanın ardından kaba inşaatının tamamlanmasıyla son görüntüsüne kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın tarihinin önemli bir miras olduğunu belirterek, "Şehrimizin dört bir yanında, geçmişten izler taşıyan her türlü değer, gözbebeğimizdir. Kuyudibi'ndeki bu konağı hamdolsun başlattığımız çalışmayla yeniden canlandırdık ve yaşattık. 1 asrı aşkın süredir tarihin en büyük şahidi olan Tarihi Kuyudibi Konağımız hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        - Kaynarca'da Dünya Arapça Günü kutlandı

        Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, "18 Aralık Dünya Arapça Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Fatih Arduç ve Yakup Kalaycı'nın katılımıyla düzenlenen programda, öğrenciler tarafından hazırlanan ve Arapça kelimelerin görsellerle anlatıldığı çalışmaların olduğu "Arapça Snapwords" temalı resim sergisi gezildi.

        Programda konuşan Arduç, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, Arapçanın imam hatip okulları açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

        Okul Müdürü Ali Akıllı da "Hangi Projesi" çatısı altında yürütülen çalışmalarla öğrencilerin hem Arapça başta olmak üzere yabancı dil becerilerinin hem de akademik ve mesleki geleceklerine yönelik donanımlarının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade ederek, bu doğrultudaki eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

        Arapçanın dil, kültür ve medeniyet boyutlarına dikkati çekilen programda, Filistin edebiyatı isimlerinden Mahmud Derviş ve Semih el-Kasım'a ait şiirler Arapça olarak seslendirildi.

        Sevgi, muhabbet ve kardeşlik temalı Arapça şarkıların söylendiği programda, Arapça öğreniminin önemine dikkat çeken tiyatro gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Tarihin en düşük seviyesini gören Sapanca Gölü...
        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Tarihin en düşük seviyesini gören Sapanca Gölü...
        Sakarya'da 2026 yılı spor yatırımları için imzalar atıldı
        Sakarya'da 2026 yılı spor yatırımları için imzalar atıldı
        Sakarya'da silahlı saldırı: 21 yaşındaki genç tüfekle vuruldu
        Sakarya'da silahlı saldırı: 21 yaşındaki genç tüfekle vuruldu
        Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da toplu ulaşım filosuna 5 yeni metrobüs daha eklendi
        Sakarya'da toplu ulaşım filosuna 5 yeni metrobüs daha eklendi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa