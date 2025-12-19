Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında şehit ve gazi anneleri için kahvaltı programı düzenledi.

Serdivan ilçesindeki bir kafede "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrenciler, şehit ve gazi anneleriyle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

Gençlerin gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı memnun olan şehit ve gazi anneleri, bu tür etkinliklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen etkinlikle, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazanarak hayatın içinde aktif rol almaları, gençlerin sosyal farkındalıklarının artırılması ve milli-manevi değerlere sahip çıkmaları hedefleniyor.

- İlkokul öğrencileri toplu taşıma araçlarını inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlediği etkinlikle Eser İlkokulu öğrencilerini ADARAY ve metrobüsle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 öğrenci, kentin modern ve çevreci toplu ulaşım projelerini yakından tanıma fırsatı buldu.

ADARAY ve metrobüsle yapılan yolculuk boyunca öğrencilere, ulaşım sistemlerinin işleyişi hakkında bilgi verildi, yerli üretimin önemi, tasarruf bilinci ve toplu taşıma kullanımının çevresel katkıları anlatıldı. - Tarihi Kuyudibi Konağı restorasyonu tamamlandı Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1922'de inşa edilen, uzun süre bakımsız kaldığı için tahrip olmuş ve yıkılacak duruma gelen tarihi Kuyudibi Konağı'nda yürüttüğü restore çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel işçilikle yeniden ayağa kaldırılan 3 katlı konak, Horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvanın ardından kaba inşaatının tamamlanmasıyla son görüntüsüne kavuştu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın tarihinin önemli bir miras olduğunu belirterek, "Şehrimizin dört bir yanında, geçmişten izler taşıyan her türlü değer, gözbebeğimizdir. Kuyudibi'ndeki bu konağı hamdolsun başlattığımız çalışmayla yeniden canlandırdık ve yaşattık. 1 asrı aşkın süredir tarihin en büyük şahidi olan Tarihi Kuyudibi Konağımız hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

- Kaynarca'da Dünya Arapça Günü kutlandı Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, "18 Aralık Dünya Arapça Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Fatih Arduç ve Yakup Kalaycı'nın katılımıyla düzenlenen programda, öğrenciler tarafından hazırlanan ve Arapça kelimelerin görsellerle anlatıldığı çalışmaların olduğu "Arapça Snapwords" temalı resim sergisi gezildi. Programda konuşan Arduç, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, Arapçanın imam hatip okulları açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Okul Müdürü Ali Akıllı da "Hangi Projesi" çatısı altında yürütülen çalışmalarla öğrencilerin hem Arapça başta olmak üzere yabancı dil becerilerinin hem de akademik ve mesleki geleceklerine yönelik donanımlarının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade ederek, bu doğrultudaki eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.