        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Arifiye ilçesinde incelemelerde bulundu

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye ilçesinde çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:01
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Arifiye ilçesinde incelemelerde bulundu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye ilçesinde çalışmaları inceledi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alemdar ilk olarak 4 bin 500 ton asfaltla yenilenen, altyapısı ve kaldırım imalatlarının tamamlanan 20 metre genişliğindeki ve 1700 metre uzunluğundaki Osmangazi Caddesi'nde inceleme yaptı.

        Alemdar, daha sonra kamulaştırma sürecinin tamamlandığı ve fiziki çalışmaları başlayan 1100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Hanlıköy Bağlantı Yolu'nda incelemelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Arifiye'nin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

        Hayata geçirdikleri ve devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini aktaran Alemdar, "Yeni yerleşim bölgemizdeki Osmangazi Caddesi ve Arifiye ulaşımı için büyük önem taşıyan Hanlıköy Bağlantı Yolu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Sakarya ulaşımı için geleceği düşünerek projeler üretiyoruz. Yeni caddeler ve bağlantı yolları ile şehrimizin ulaşımına güç katıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

