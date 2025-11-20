Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:59
        Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi'ndeki iş yerinde arkadaşıyla oturan R.G’ye husumetlisi olduğu iddia edilen K.K. tarafından ateş edildi.

        Sol bacağından vurulan R.G. yaralandı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı R.G. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

