Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Yaralı R.G. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sol bacağından vurulan R.G. yaralandı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi'ndeki iş yerinde arkadaşıyla oturan R.G’ye husumetlisi olduğu iddia edilen K.K. tarafından ateş edildi.

