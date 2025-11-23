Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde U.K. (35) yönetimindeki 34 FUR 552 plakalı araç ile A.Y.T. (39) idaresindeki 54 TN 020 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yolun kenarındaki iş yerinin bahçesine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.Y.T. ile araçlardaki H.V. (51), Ş.K. (39), E.V. (57), A.E.A. (40), çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.V. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
