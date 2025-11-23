Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:04
        
        

        D-650 kara yolu Bilecik istikametinde U.K. (35) yönetimindeki 34 FUR 552 plakalı araç ile A.Y.T. (39) idaresindeki 54 TN 020 plakalı araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yolun kenarındaki iş yerinin bahçesine devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.Y.T. ile araçlardaki H.V. (51), Ş.K. (39), E.V. (57), A.E.A. (40), çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan H.V. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

