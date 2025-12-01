Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Adapazarı'nda M.Y'nin (59) ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 65 şişe sahte bandrollü gümrük kaçağı alkol, 103 cinsel içerikli ürün, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        Polis kaçakçılığa izin vermiyor: 1 gözaltı
        Polis kaçakçılığa izin vermiyor: 1 gözaltı
        Sakarya'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Sakarya'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Sivil kıyafetli jandarmalar sahada: Toplu taşımada sıkı takip Sakarya'da to...
        Sivil kıyafetli jandarmalar sahada: Toplu taşımada sıkı takip Sakarya'da to...
        Driftin faturası pahalıya patladı: 46 bin lira ceza uygulandı, 2 ay ehliyet...
        Driftin faturası pahalıya patladı: 46 bin lira ceza uygulandı, 2 ay ehliyet...
        Sakarya'da toplu taşıma araçları denetlendi
        Sakarya'da toplu taşıma araçları denetlendi
        Afetlere hazırlıkta doğru bilgi ve doğru adım
        Afetlere hazırlıkta doğru bilgi ve doğru adım