        Sakarya Haberleri

        Sakarya'nın il oluşunun 71. yılı için kutlama mesajları

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:42
        Sakarya'nın il oluşunun 71. yılı için kutlama mesajları
        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, tarih boyunca yolların kesiştiği ve gönüllerin birleştiği Sakarya'nın kadim bir şehir olduğunu kaydetti.

        Sakarya'nın stratejik konumu, çalışkan insanı, sanayisi ve tarımıyla "Türkiye Yüzyılı"nın yükselişine değer kattığını aktaran Doğan, "Kültürü, irfanı ve üreten eliyle Sakarya'mız, dün olduğu gibi bugün de geleceğe umut taşımaya, ülkemize güç katmaya devam etmektedir. İl oluşunun yıl dönümünde, şehrimizi emekleriyle büyüten tüm hemşehrilerime saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Huzurun, dayanışmanın ve kardeşliğin bu mümtaz şehrinde daha nice yıllara kavuşmayı diliyorum. Güzel şehrimizin 71. yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        - Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın il oluşunun 71. yılını kutladı.

        Alemdar, mesajında, "Sakarya'mızın il oluşunun 71. yılı kutlu olsun. Dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir hedefiyle, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

        - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur coğrafyası Sakarya'mızın il oluşunun 71. yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

