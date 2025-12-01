Sakarya'nın il oluşunun 71. yılı için kutlama mesajları

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, tarih boyunca yolların kesiştiği ve gönüllerin birleştiği Sakarya'nın kadim bir şehir olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın stratejik konumu, çalışkan insanı, sanayisi ve tarımıyla "Türkiye Yüzyılı"nın yükselişine değer kattığını aktaran Doğan, "Kültürü, irfanı ve üreten eliyle Sakarya'mız, dün olduğu gibi bugün de geleceğe umut taşımaya, ülkemize güç katmaya devam etmektedir. İl oluşunun yıl dönümünde, şehrimizi emekleriyle büyüten tüm hemşehrilerime saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Huzurun, dayanışmanın ve kardeşliğin bu mümtaz şehrinde daha nice yıllara kavuşmayı diliyorum. Güzel şehrimizin 71. yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar