Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bağlar Caddesi'ndeki bir oyun salonunun girişinde tekel bayi ve oyun salonu çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, 2 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.