        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 00:58 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:58
        Bağlar Caddesi'ndeki bir oyun salonunun girişinde tekel bayi ve oyun salonu çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, 2 kişi silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

