SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Sapanca Gölü'nde bütün hesaplar "sürdürülebilir koruma" üzerine
EMRE AYVAZ - Sapanca Belediyesi, yeni nesil yağmur suyu yönetimi ve doğal yağmur havuzlarıyla Sapanca Gölü'nde sürdürülebilir koruma hedefliyor.
EMRE AYVAZ - Sapanca Belediyesi, yeni nesil yağmur suyu yönetimi ve doğal yağmur havuzlarıyla Sapanca Gölü'nde sürdürülebilir koruma hedefliyor.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.