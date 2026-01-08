Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:45
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        M.E.A. (22) idaresindeki 81 ABS 782 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 54 AJH 292 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.K. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

