Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.



Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda, üzerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu ve ibare yer alan toplam 781 magnet, sözde DEAŞ bayrağı logolu sticker ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

