Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:48 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

        Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, üzerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu ve ibare yer alan toplam 781 magnet, sözde DEAŞ bayrağı logolu sticker ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakaryaspor'dan 2 transfer
        Sakaryaspor'dan 2 transfer
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 7 gözaltı
        Sakarya Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 7 gözaltı
        "Carmen" gösterisi sanatseverlerden alkış topladı
        "Carmen" gösterisi sanatseverlerden alkış topladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileri...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileri...